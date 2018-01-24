Реставраторы преображают купола и фасады петербургского Спаса на Крови

Чиновники вместе с журналистами осмотрели реставрационные работы на одной из самых знаменитых достопримечательностей Петербурга. Работы завершатся лишь в 2025 году.

Пока чиновники Смольного поднимались на центральный купол храма Спаса на Крови, чтобы проверить ход работ и заодно посмотреть на город с высоты, реставраторы делились историческими фактами.



Оказалось: застрявший в куполе неразорвавшийся немецкий фугасный снаряд, который обезвредили только в 1961 году, и сейчас дает о себе знать. Трещины в шатре постепенно разрушают конструкцию купола.



Сейчас на главном куполе ведутся кровельные работы. Обновят и металлоконструкции шатра. Но, пожалуй, самым сложным и кропотливым окажется этап восстановления черепицы. Исторической глазурованной осталось совсем немного.



Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Специфика заключается в том, что трудно было подобрать глазурованную черепицу. Внешне с земли купола собора воспринимаются как красивые, изящные, совершенные, но время никого не щадит. Поэтому необходимо было исследовать, подобрать материалы, технологии и начать монтаж».



Предыдущая реставрация Спаса на Крови продлилась почти 30 лет. В этот раз специалисты надеются уложиться в меньший срок. Но говорят торопиться не будут. Тут как в пословице: «Поспешишь — людей насмешишь». Да еще через пару лет придется переделывать.



В 80-х годах черепицу реставрировали, но неудачно. По качеству она не соответствовала первоначальной. В результате глазурованная поверхность отлетала. А ведь она по сути и создает тот неповторимый вид, которым славится Спас на Крови во всем мире.



Многие надеялись, что леса со Спаса на Крови снимут уже к марту. Ведь разрешение на проведение первого этапа реставрации действует до начала весны. Однако сегодня понятно: документ придется продлевать.



После того как закончатся работы на центральном шатре, в соборе надеются заняться остальными куполами и фасадом. В соборе говорят: на то, чтобы всё успеть, должно хватить восьми лет.



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова увидела Спас на Крови с высоты птичьего полета.