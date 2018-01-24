Александр Новак: производители нефти нивелировали кризисные явления. Эксклюзив НТВ

Начавшееся в 2014 году падение цен на нефть преодолено благодаря совместным действиям стран, входящих и не входящих в ОПЕК, и производители движутся к достижению результата по балансировке рынка. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ на форуме в Давосе рассказал министр энергетики Александр Новак. Мы публикуем полную видеоверсию его интервью.

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По словам министра, за год цены выросли на 30%. Это произошло благодаря соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), росту национальных экономик и росту спроса.



При этом сокращение добычи Россией на 300 тысяч баррелей в сутки относительно октября 2016 года Новак назвал незначительным на фоне общего объема нашей добычи (11 миллионов баррелей в сутки). Результат повышения цен на нефть Новак назвал очень хорошим с точки зрения возврата инвестиций, снижения волатильности цен, а также доходности как для компаний, так и для российского бюджета.



Среди глобальных проблем министр указал протекционизм некоторых стран, ведущих некорректную борьбу, и технологическое неравенство государств.



Александр Новак: «Такой протекционизм в том числе заставляет заниматься натуральным хозяйством многие страны. Мы помним опыт КНДР, Иран долгое время был под санкциями. Эти страны продолжили развивать свои собственные технологии, но, наверное, это движение не в правильном направлении… Нужен баланс: с одной стороны, обеспечивать развитие собственных технологий, с другой — в рамках мирового разделения повышать эффективность и конкурировать».