Украинский журналист выложил в Facebook секретную информацию Генштаба

Данные о планируемых поставках украинской армии противоракетных комплексов и беспилотников засекречены и не подлежат разглашению. Об этом сообщила
пресс-служба Генштаба ВСУ, комментируя информацию, опубликованную украинским журналистом Юрием Бутусовым.
На прошлой неделе Бутусов на своей странице в Facebook заявил, что украинский Генштаб включит в список потребностей ВСУ 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар», несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотных летательных аппаратов. По его данным, это вооружение в ближайшее время якобы включат в оборонзаказ, а через два-три года оно поступит в войска.
В пресс-службе Генштаба Украины подтвердили, что программа развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года действительно существует. Она утверждена постановлением кабинета министров от 30 марта 2016 года №284–6. Однако ее содержание, в том числе информация о поставках ПТРК и беспилотников, является секретной, сообщают украинские СМИ.
Из сообщения Генштаба Украины: «Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа „Совершенно секретно“».
На момент публикации новости пост Бутусова получил более 1,4 тыс. лайков и более 200 репостов.
В пресс-службе Генштаба Украины подтвердили, что программа развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года действительно существует. Она утверждена постановлением кабинета министров от 30 марта 2016 года №284–6. Однако ее содержание, в том числе информация о поставках ПТРК и беспилотников, является секретной, сообщают украинские СМИ.
Из сообщения Генштаба Украины: «Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа „Совершенно секретно“».
На момент публикации новости пост Бутусова получил более 1,4 тыс. лайков и более 200 репостов.
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