Госдума утвердила размер штрафов за махинации с билетами на ЧМ-2018

Серьезные штрафы ждут перекупщиков билетов на предстоящий чемпионат мира по футболу. Соответствующий законопроект во втором, основном чтении приняла Госдума.

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Итак, конторам, которые будут незаконно продавать билеты, придется заплатить до миллиона рублей. С физических лиц предлагают брать штраф в размере до 25-кратной стоимости входного билета. Чиновникам выйдет еще дороже.



Что касается реализации подделок, то максимальный штраф для юридических лиц — полтора миллиона рублей. Для физических — 70 тысяч. Чиновников за это правонарушение заставят заплатить до двухсот тысяч.