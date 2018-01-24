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    Госдума утвердила размер штрафов за махинации с билетами на ЧМ-2018. Госдума, мошенничество, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума утвердила размер штрафов за махинации с билетами на ЧМ-2018

    Госдума утвердила размер штрафов за махинации с билетами на ЧМ-2018

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    Госдума утвердила размер штрафов за махинации с билетами на ЧМ-2018

    Госдума утвердила размер штрафов за махинации с билетами на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Серьезные штрафы ждут перекупщиков билетов на предстоящий чемпионат мира по футболу. Соответствующий законопроект во втором, основном чтении приняла Госдума.

      Итак, конторам, которые будут незаконно продавать билеты, придется заплатить до миллиона рублей. С физических лиц предлагают брать штраф в размере до 25-кратной стоимости входного билета. Чиновникам выйдет еще дороже.

      Что касается реализации подделок, то максимальный штраф для юридических лиц — полтора миллиона рублей. Для физических — 70 тысяч. Чиновников за это правонарушение заставят заплатить до двухсот тысяч.

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