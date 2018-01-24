«Это что-то с чем-то»: падающий на песок Саакашвили рассмешил Рунет

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили снова оказался объектом насмешек со стороны пользователей соцсетей.
Опальный политик опубликовал фрагмент фильма, который он снимает в настоящее время. На видео с 11-й минуты Саакашвили идет вдоль черноморского побережья и восхищается местными красотами. «Это что-то с чем-то. Посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то!» — говорит он, падает на мокрый песок и разводит руками.
Интернет-пользователи отметили «натуральность» его перевоплощения в морскую звезду.
Кроме того, в Сеть выложили пародийный ролик, где в идущего вдоль пляжа Саакашвили «целится» Чак Норрис.
Ранее лидер «Рух новых сил» под аплодисменты своих соратников и щелчки фотокамер в праздник Крещения окунулся в ледяные воды Днепра. Как только снимки омовения Саакашвили появились в Сети, пользователи соцсетей подняли политика на смех. Кто-то сыронизировал: «Зашел грузином, вышел украинцем», кто-то пошутил по поводу густой растительности на теле, мол, «свитер мохеровый» не снял перед купанием.
Интернет-пользователи отметили «натуральность» его перевоплощения в морскую звезду.
Кроме того, в Сеть выложили пародийный ролик, где в идущего вдоль пляжа Саакашвили «целится» Чак Норрис.
Саакашвили снялся в фильме про Украину. Выглядит как сиквел «Изгоя».— ANNUSHKА (@YUTA111155) 24 января 2018 г.
Только вот в отличие от первого фильма, герой хотел покинуть остров, а тут страна хочет покинуть Миху..😂😂😂
Миха, гудбай…😜 pic.twitter.com/YxaN8LxHSf
Ранее лидер «Рух новых сил» под аплодисменты своих соратников и щелчки фотокамер в праздник Крещения окунулся в ледяные воды Днепра. Как только снимки омовения Саакашвили появились в Сети, пользователи соцсетей подняли политика на смех. Кто-то сыронизировал: «Зашел грузином, вышел украинцем», кто-то пошутил по поводу густой растительности на теле, мол, «свитер мохеровый» не снял перед купанием.
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