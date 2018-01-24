«Это что-то с чем-то»: падающий на песок Саакашвили рассмешил Рунет

Саакашвили снялся в фильме про Украину. Выглядит как сиквел «Изгоя».

Только вот в отличие от первого фильма, герой хотел покинуть остров, а тут страна хочет покинуть Миху..😂😂😂

Миха, гудбай…😜 pic.twitter.com/YxaN8LxHSf