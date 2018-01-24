Накачанных ботоксом верблюдов выгнали с конкурса красоты в Саудовской Аравии

На традиционном фестивале верблюдов в Саудовской Аравии дюжину участников дисквалифицировали за использование ботокса.

Одно из центральных событий фестиваля — это конкурс красоты с призовым фондом почти 60 миллионов долларов. И ради награды многие пошли на ухищрения. Заводчики вводили верблюдам ботокс в колени, щеки и, естественно, губы — чтобы придать им более изящную форму.



В дело шла и косметика. Впрочем, опытные судьи тут же разглядели накачанных и накрашенных верблюдов и сняли бедолаг с конкурса.