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    Накачанных ботоксом верблюдов выгнали с конкурса красоты в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, животные, конкурсы красоты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНакачанных ботоксом верблюдов выгнали с конкурса красоты в Саудовской Аравии

    Накачанных ботоксом верблюдов выгнали с конкурса красоты в Саудовской Аравии

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    Накачанных ботоксом верблюдов выгнали с конкурса красоты в Саудовской Аравии

    Накачанных ботоксом верблюдов выгнали с конкурса красоты в Саудовской Аравии

    Накачанных ботоксом верблюдов выгнали с конкурса красоты в Саудовской Аравии

      На традиционном фестивале верблюдов в Саудовской Аравии дюжину участников дисквалифицировали за использование ботокса.

      Одно из центральных событий фестиваля — это конкурс красоты с призовым фондом почти 60 миллионов долларов. И ради награды многие пошли на ухищрения. Заводчики вводили верблюдам ботокс в колени, щеки и, естественно, губы — чтобы придать им более изящную форму.

      В дело шла и косметика. Впрочем, опытные судьи тут же разглядели накачанных и накрашенных верблюдов и сняли бедолаг с конкурса.

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