Союз автошкол направил в ГИБДД предложение ввести экзамен на знание ПДД для водителей, у которых заканчивается срок действия прав.
В ГИБДД пообещали изучить это предложение Союза автошкол, пишет газета «Известия».
В настоящее время водители получает удостоверения сроком на 10 лет. А при замене водительских прав предоставляют медицинскую справку. Авторы новой инициативы считают, что автомобилистам нужно пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверять их знание актуальных правил дорожного движения.
В направленном в ГИБДД предложении отмечается, водители, которым нужно менять права по истечению срока, получали их тогда, когда контроль за автошколами не был таким строгим, как в настоящий период времени. К тому же за минувшие десять лет во многие пункты ПДД были внесены изменения.
В настоящее время водители получает удостоверения сроком на 10 лет. А при замене водительских прав предоставляют медицинскую справку. Авторы новой инициативы считают, что автомобилистам нужно пересдавать теоретическую часть экзамена, чтобы проверять их знание актуальных правил дорожного движения.
В направленном в ГИБДД предложении отмечается, водители, которым нужно менять права по истечению срока, получали их тогда, когда контроль за автошколами не был таким строгим, как в настоящий период времени. К тому же за минувшие десять лет во многие пункты ПДД были внесены изменения.
Автошколы предложили ввести экзамен по теории при замене водительских прав. По мнению инициаторов, нужно проверять, знают ли автомобилисты актуальные ПДД pic.twitter.com/czhGpj4wib— НТВ (@ntvru) 24 января 2018 г.
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