В Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой

В подмосковной деревне загорелся склад с пластиком и бумагой. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Площадь пожара на складе возросла до 1 тысячи квадратных метров. В экстренных службах сообщили, что из помещения эвакуировали работников, передает ТАСС. Всего из здания вывели 11 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте уже работают пожарные расчеты, но к складу были направлены дополнительные силы. Тушение проводится по повышенному (второму) уровню сложности. Также к горящему объекту направлена лаборатория для замеров уровня предельной допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
В МЧС уточнили, что загорелся склад, расположенный по адресу: деревня Молзино, Советская улица, 85.
На месте уже работают пожарные расчеты, но к складу были направлены дополнительные силы. Тушение проводится по повышенному (второму) уровню сложности. Также к горящему объекту направлена лаборатория для замеров уровня предельной допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
В МЧС уточнили, что загорелся склад, расположенный по адресу: деревня Молзино, Советская улица, 85.
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