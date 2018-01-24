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    В Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой

    В Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой

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    В Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой

    В Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой

    В Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой

      В подмосковной деревне загорелся склад с пластиком и бумагой. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

      Площадь пожара на складе возросла до 1 тысячи квадратных метров. В экстренных службах сообщили, что из помещения эвакуировали работников, передает ТАСС. Всего из здания вывели 11 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

      На месте уже работают пожарные расчеты, но к складу были направлены дополнительные силы. Тушение проводится по повышенному (второму) уровню сложности. Также к горящему объекту направлена лаборатория для замеров уровня предельной допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

      В МЧС уточнили, что загорелся склад, расположенный по адресу: деревня Молзино, Советская улица, 85.

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