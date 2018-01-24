Турецкие военные отчитались об уничтожении 260 курдов в Сирии

Турецкое военное командование сообщило, что за время проведения операции «Оливковая ветвь» в Африне были уничтожены 260 членов курдских вооруженных формирований.
Также погиб один турецкий военный и еще один получил ранение.
Анкара объявила о начале операции в Африне 20 января, чтобы ликвидировать курдских боевиков из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». Анкара считает провокацией желание США создать новую вооруженную группировку численностью в 30 тысяч человек якобы для обеспечения безопасности вдоль границы между Сирией и Турцией. Анкара полагает, что курды при поддержке США попросту пытаются создать полноценную армию и сформировать там квазигосударство.
Анкара объявила о начале операции в Африне 20 января, чтобы ликвидировать курдских боевиков из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». Анкара считает провокацией желание США создать новую вооруженную группировку численностью в 30 тысяч человек якобы для обеспечения безопасности вдоль границы между Сирией и Турцией. Анкара полагает, что курды при поддержке США попросту пытаются создать полноценную армию и сформировать там квазигосударство.
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