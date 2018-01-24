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    Илон Маск лишился зарплаты в Tesla. Илон Маск, автомобили, автомобильная промышленность, инновации, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИлон Маск лишился зарплаты в Tesla

    Илон Маск лишился зарплаты в Tesla

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    Илон Маск лишился зарплаты в Tesla

    Илон Маск лишился зарплаты в Tesla

    Илон Маск лишился зарплаты в Tesla

      Основатель компании Tesla Илон Маск решил отказаться от фиксированной зарплаты.

      В течение 10 лет он сможет получать вознаграждение только за хорошие результаты компании. Таким образом в Tesla хотят показать акционерам, что Маск еще долгое время продолжит заниматься компанией, несмотря на большое количество других проектов.

      Чтобы получить премию за свою работу, Маск для начала должен увеличить выручку и поднять капитализацию компании с нынешних 59 млрд до 100 млрд долларов. А через 10 лет она должна достигнуть 650 млрд долларов. Это поставит Tesla в один ряд с Apple и Microsoft и сделает состояние Маска больше, чем у Джефа Безоса — самого богатого человека в мире на данный момент.

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