Илон Маск лишился зарплаты в Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск решил отказаться от фиксированной зарплаты.
В течение 10 лет он сможет получать вознаграждение только за хорошие результаты компании. Таким образом в Tesla хотят показать акционерам, что Маск еще долгое время продолжит заниматься компанией, несмотря на большое количество других проектов.
Чтобы получить премию за свою работу, Маск для начала должен увеличить выручку и поднять капитализацию компании с нынешних 59 млрд до 100 млрд долларов. А через 10 лет она должна достигнуть 650 млрд долларов. Это поставит Tesla в один ряд с Apple и Microsoft и сделает состояние Маска больше, чем у Джефа Безоса — самого богатого человека в мире на данный момент.
Чтобы получить премию за свою работу, Маск для начала должен увеличить выручку и поднять капитализацию компании с нынешних 59 млрд до 100 млрд долларов. А через 10 лет она должна достигнуть 650 млрд долларов. Это поставит Tesla в один ряд с Apple и Microsoft и сделает состояние Маска больше, чем у Джефа Безоса — самого богатого человека в мире на данный момент.
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