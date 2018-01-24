Более 100 человек пострадали от аномальных морозов в Кузбассе

В Кемеровской области свыше 100 человек обратились к медикам в связи с аномальными морозами, которые ударили в нескольких регионах России.
Более 50 человек попали в больницы — такие данные в интервью агентству РИА Новости озвучили власти Кузбасса.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области: «Общее количество пострадавших от переохлаждений и обморожений в Кемеровской области с 20 по 23 января включительно составило 118 человек, из них госпитализировано 55 человек».
Днем в регионе температура составляет минус 30–35 градусов, ночью опускается до минус 40–45 и ниже, из-за ветра холод ощущается сильнее. По данным региональных синоптиков, сильные морозы продержатся до конца недели.
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области: «Общее количество пострадавших от переохлаждений и обморожений в Кемеровской области с 20 по 23 января включительно составило 118 человек, из них госпитализировано 55 человек».
Днем в регионе температура составляет минус 30–35 градусов, ночью опускается до минус 40–45 и ниже, из-за ветра холод ощущается сильнее. По данным региональных синоптиков, сильные морозы продержатся до конца недели.
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