В подмосковном общежитии 50 рабочих отравились неизвестным газом

Не менее 50 человек получили отравление неизвестным газом в поселке Новоивановское Московской области.

Не менее 50 рабочих отравились неизвестным газом в общежитии в поселке Новоивановское под Москвой. Никто из них не погиб.



Какой именно был газ — пока неизвестно. Источник и причина утечки также пока не установлены. Сейчас из здания все эвакуированы. На месте работают сотрудники МЧС.