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    В подмосковном общежитии 50 рабочих отравились неизвестным газом

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    В подмосковном общежитии 50 рабочих отравились неизвестным газом

    В подмосковном общежитии 50 рабочих отравились неизвестным газом

    Не менее 50 человек получили отравление неизвестным газом в поселке Новоивановское Московской области.

    Не менее 50 рабочих отравились неизвестным газом в общежитии в поселке Новоивановское под Москвой. Никто из них не погиб.

    Какой именно был газ — пока неизвестно. Источник и причина утечки также пока не установлены. Сейчас из здания все эвакуированы. На месте работают сотрудники МЧС.

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