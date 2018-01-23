Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  
    Картонный Навальный вдохновил депутата питерского парламента на хип-хоп. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Интернет, Навальный, Санкт-Петербург, депутаты, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКартонный Навальный вдохновил депутата питерского парламента на хип-хоп

    Картонный Навальный вдохновил депутата питерского парламента на хип-хоп

    3 комментария

    Картонный Навальный вдохновил депутата питерского парламента на хип-хоп

    Картонный Навальный вдохновил депутата питерского парламента на <nobr>хип-хоп</nobr>

      Андрей Анохин снял музыкальный клип на тему рэп-баттла с фотографией лидера несистемной оппозиции.

      Петербургский депутат Андрей Анохин сегодня представил клип по следам своего рэп-баттла с картонным Алексеем Навальным. Некоторое время назад единоросс бросил вызов иконе несистемной оппозиции.

      Однако недопущенный до президентской гонки из-за судимости вечно несогласный на речитативную битву не явился. Напору Анохина безуспешно противостояла картонная коробка, на которую наклеили портрет Навального.

      Впрочем, парламентарий от партии власти посчитал, что такой символизм как раз и отражает реальную суть деятельности оппозиционера. Это же Анохин зачитал и в своем клипе.

      Кстати, Андрей Анохин увлекся не только участием в баттлах, но и созданием роликов. Сегодня он заявил о старте нового проекта со своим участием на YouTube.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru