Картонный Навальный вдохновил депутата питерского парламента на хип-хоп

Андрей Анохин снял музыкальный клип на тему
рэп-баттла с фотографией лидера несистемной оппозиции.
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Петербургский депутат Андрей Анохин сегодня представил клип по следам своего рэп-баттла с картонным Алексеем Навальным. Некоторое время назад единоросс бросил вызов иконе несистемной оппозиции.
Однако недопущенный до президентской гонки из-за судимости вечно несогласный на речитативную битву не явился. Напору Анохина безуспешно противостояла картонная коробка, на которую наклеили портрет Навального.
Впрочем, парламентарий от партии власти посчитал, что такой символизм как раз и отражает реальную суть деятельности оппозиционера. Это же Анохин зачитал и в своем клипе.
Кстати, Андрей Анохин увлекся не только участием в баттлах, но и созданием роликов. Сегодня он заявил о старте нового проекта со своим участием на YouTube.
Однако недопущенный до президентской гонки из-за судимости вечно несогласный на речитативную битву не явился. Напору Анохина безуспешно противостояла картонная коробка, на которую наклеили портрет Навального.
Впрочем, парламентарий от партии власти посчитал, что такой символизм как раз и отражает реальную суть деятельности оппозиционера. Это же Анохин зачитал и в своем клипе.
Кстати, Андрей Анохин увлекся не только участием в баттлах, но и созданием роликов. Сегодня он заявил о старте нового проекта со своим участием на YouTube.
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