Петербургский Союз журналистов требует от ЗакСа не мстить неугодным СМИ

Журналисты выступили против борьбы с коллегами в петербургском парламенте. Речь идет о лишении аккредитации корреспондента издания «Мой район».

Сегодня Союз журналистов Петербурга и Ленобласти опубликовал заявление, в котором требует привести правила аккредитации в Мариинский дворец в соответствие закону. Поводом послужила ситуации с корреспондентом издания «Мой район» Сергеем Кагермазовым.



Ему не только запретили присутствовать на прошлом заседании, но и лишили аккредитации в Законодательном собрании. Официальной причиной изменения положения стало усиление мер безопасности в связи с терактом в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Союз журналистов требует отменить нововведения, которые противоречат федеральному законодательству.



Марина Шишкина, секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти: «Все мои коллеги вступились за нашу общую профессиональную честь. Сергей Кагермазов — это лишь повод, чтобы сказать, что так работать нельзя. Права журналиста — это святое дело. И нарушать федеральный закон, придумывая какие-то ограничения правил аккредитации, недопустимо».



Конфликт с представителями парламента у корреспондента Сергея Кагермазова возник год назад. Тогда же стало известно, что он не проходил срочную службу в армии. Вопрос о призыве журналиста поднял спикер Вячеслав Макаров.