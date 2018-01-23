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    Петербургский Союз журналистов требует от ЗакСа не мстить неугодным СМИ. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, СМИ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский Союз журналистов требует от ЗакСа не мстить неугодным СМИ

    Петербургский Союз журналистов требует от ЗакСа не мстить неугодным СМИ

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    Петербургский Союз журналистов требует от ЗакСа не мстить неугодным СМИ

    Петербургский Союз журналистов требует от ЗакСа не мстить неугодным СМИ

      Журналисты выступили против борьбы с коллегами в петербургском парламенте. Речь идет о лишении аккредитации корреспондента издания «Мой район».

      Сегодня Союз журналистов Петербурга и Ленобласти опубликовал заявление, в котором требует привести правила аккредитации в Мариинский дворец в соответствие закону. Поводом послужила ситуации с корреспондентом издания «Мой район» Сергеем Кагермазовым.

      Ему не только запретили присутствовать на прошлом заседании, но и лишили аккредитации в Законодательном собрании. Официальной причиной изменения положения стало усиление мер безопасности в связи с терактом в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Союз журналистов требует отменить нововведения, которые противоречат федеральному законодательству.

      Марина Шишкина, секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти: «Все мои коллеги вступились за нашу общую профессиональную честь. Сергей Кагермазов — это лишь повод, чтобы сказать, что так работать нельзя. Права журналиста — это святое дело. И нарушать федеральный закон, придумывая какие-то ограничения правил аккредитации, недопустимо».

      Конфликт с представителями парламента у корреспондента Сергея Кагермазова возник год назад. Тогда же стало известно, что он не проходил срочную службу в армии. Вопрос о призыве журналиста поднял спикер Вячеслав Макаров.

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