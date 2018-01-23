Глава Минсвязи РФ на форуме в Давосе: «Мы обречены на статус сверхдержавы»

Несколько часов назад в швейцарском Давосе, на фоне роста мировой экономики, но в крайне неблагоприятных погодных условиях, открылся Всемирный экономический форум — 48-й по счету.

От России в давосском форуме участвуют члены правительственной делегации Аркадий Дворкович, Александр Новак, Николай Никифоров. Если ранее России в Давосе уделяли максимум один день, то в этот раз Москва взяла инициативу в свои руки и открыла целый «Русский дом» — площадку для продвижения российских инициатив и технологий на Западе. Уже есть первый результат: выяснилось, что Россия вышла в мировые лидеры по криптовалютам и блокчейну.



Вообще, информационные технологии и кибервойны — это одна из главных тем нынешнего форума: целых четыре пленарных сессии. И если кибервойна все-таки идет, то какое место в ней занимает Россия? Об этом обозреватель НТВ Вадим Глускер спросил министра связи Николая Никифорова.



Николай Никифоров, министр связи и информационных технологий РФ: «С точки зрения геополитики мы обречены на статус сверхдержавы. Это следует из размеров нашей территории, нашего ядерного стратегического потенциала. Мы сверхдержава, и нам нужно быть технологически сильными. Просто сегодня эта сверхдержавность все больше переносится в мир цифровых технологий. Если раньше она воспринималась в военном аспекте, то сегодня это больше аспект цифровых технологий, информационного противоборства».



Другие подробности — в репортаже.



