Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  
    Глава Минсвязи РФ на форуме в Давосе: «Мы обречены на статус сверхдержавы». США, Трамп Дональд, Швейцария, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минсвязи РФ на форуме в Давосе: «Мы обречены на статус сверхдержавы»

    Глава Минсвязи РФ на форуме в Давосе: «Мы обречены на статус сверхдержавы»

    24 комментария
    Глава Минсвязи РФ на форуме в Давосе: «Мы обречены на статус сверхдержавы»

    Глава Минсвязи РФ на форуме в Давосе: «Мы обречены на статус сверхдержавы»

    Глава Минсвязи РФ на форуме в Давосе: «Мы обречены на статус сверхдержавы»

      Несколько часов назад в швейцарском Давосе, на фоне роста мировой экономики, но в крайне неблагоприятных погодных условиях, открылся Всемирный экономический форум — 48-й по счету.

      От России в давосском форуме участвуют члены правительственной делегации Аркадий Дворкович, Александр Новак, Николай Никифоров. Если ранее России в Давосе уделяли максимум один день, то в этот раз Москва взяла инициативу в свои руки и открыла целый «Русский дом» — площадку для продвижения российских инициатив и технологий на Западе. Уже есть первый результат: выяснилось, что Россия вышла в мировые лидеры по криптовалютам и блокчейну.

      Вообще, информационные технологии и кибервойны — это одна из главных тем нынешнего форума: целых четыре пленарных сессии. И если кибервойна все-таки идет, то какое место в ней занимает Россия? Об этом обозреватель НТВ Вадим Глускер спросил министра связи Николая Никифорова.

      Николай Никифоров, министр связи и информационных технологий РФ: «С точки зрения геополитики мы обречены на статус сверхдержавы. Это следует из размеров нашей территории, нашего ядерного стратегического потенциала. Мы сверхдержава, и нам нужно быть технологически сильными. Просто сегодня эта сверхдержавность все больше переносится в мир цифровых технологий. Если раньше она воспринималась в военном аспекте, то сегодня это больше аспект цифровых технологий, информационного противоборства».

      Другие подробности — в репортаже.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru