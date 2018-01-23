Петербуржцев приглашают прокатиться на аэролифте

На Пироговской набережной начал работать аттракцион для любителей высоты.

Подняться над небесной линией Петербурга теперь можно на аэролифте. Над созданием аттракциона для взрослых работали лучшие научные умы. Где как не на родине отечественного воздухоплавания открывать такой проект. По конструкции это обычный воздушный шар, наполненный гелием. Поднявшись, можно с одной точки осмотреть сразу весь город. Фотографы уже выстроились в очередь за новыми видами Петербурга.



Гигантский белоснежный шар встал на приколе аккурат напротив «Авроры» еще в ноябре. Но оправдать свое официальное название гелиевый привязной обзорный аэростатный комплекс в полной мере смог только сегодня, поднявшись на 150 метров. До этого взмыть в петербургское небо на максимальную высоту мешала коварная погода.



Вячеслав Александров, руководитель проекта: «Если ветра нет, то значит снег идет. А сегодня такой редкий день, когда небо ясное и нет осадков. Погода не дает нам с прошлого года подняться. Ветра, ветра, ветра А у нас ограничение до 10 метров в секунду».



Мороз в минус 12 на надежность стального троса и лебедки не влияет. Пилот экзотического воздушного транспортного средства ничего общего с традиционными лифтерами не имеет. До того как управлять аэролифтом, Сергей Кожеченков успел налетать больше тысячи часов. Начинал еще в 90-м году тут же, на Петровской набережной. Говорит, главное в профессии — уметь тонко чувствовать поведение аэростата.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко поднялась на аэролифте на высоту 150 метров.