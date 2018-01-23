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    В московских домах заменят почти три тысячи лифтов в 2018 году

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    • Фото: Елена Пальм / ТАСС
    В московских домах заменят почти три тысячи лифтов в 2018 году

    В московских домах заменят почти три тысячи лифтов в 2018 году

    В московских домах заменят почти три тысячи лифтов в 2018 году
  • Фото: Елена Пальм / ТАСС

    • Столичные власти планируют в 2018 году заменить 2,6 тысячи лифтов в многоквартирных домах.

    Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков на заседании президиума правительства в городской мэрии.

    Пётр Бирюков: «В 2018 году в рамках работы по капитальному ремонту будет заменено 2,6 тысячи лифтов в двух тысячах многоквартирных домов».

    По его словам, за последние три года в Москве было заменено 11 тысяч лифтов, а ремонтные работы проведены в шести тысячах домов.

    Бирюков добавил, что в текущем году власти намерены отремонтировать почти 22 тысячи подъездов в жилых дома и благоустроить около пяти тысяч дворов. А в 2039 домах планируется провести капитальный ремонт.



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