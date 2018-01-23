В московских домах заменят почти три тысячи лифтов в 2018 году

Столичные власти планируют в 2018 году заменить 2,6 тысячи лифтов в многоквартирных домах.

652 лифты

Москва

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков на заседании президиума правительства в городской мэрии.



Пётр Бирюков: «В 2018 году в рамках работы по капитальному ремонту будет заменено 2,6 тысячи лифтов в двух тысячах многоквартирных домов».



По его словам, за последние три года в Москве было заменено 11 тысяч лифтов, а ремонтные работы проведены в шести тысячах домов.



Бирюков добавил, что в текущем году власти намерены отремонтировать почти 22 тысячи подъездов в жилых дома и благоустроить около пяти тысяч дворов. А в 2039 домах планируется провести капитальный ремонт.







