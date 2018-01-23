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    «Ленинградскую симфонию» Шостаковича отсканируют для потомков. Санкт-Петербург, блокада Ленинграда, история, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ленинградскую симфонию» Шостаковича отсканируют для потомков

    «Ленинградскую симфонию» Шостаковича отсканируют для потомков

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    «Ленинградскую симфонию» Шостаковича отсканируют для потомков

    «Ленинградскую симфонию» Шостаковича отсканируют для потомков

    «Ленинградскую симфонию» Шостаковича отсканируют для потомков

      Партитуру знаменитой Седьмой симфонии передали на оцифровку в Президентскую библиотеку.

      Сегодня в торжественной обстановке партитуру Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича передали в Президентскую библиотеку. Но на время. Уникальный документ хранится в Доме радио с пометками дирижеров Самуила Самосуда и Карла Элиасберга.

      Решение пропустить раритет через сканер было принято в прошлом году, в канун 75-летия со дня первого исполнения. Чтобы бумажную нотную запись, которая так много значит для Ленинграда, сохранить для потомков. В блокадном городе Седьмая симфония прозвучала 9 августа 1942 года под грохот канонады.

      По словам радиожурналиста Юрия Радкевича, большой интерес представляет собой не только каллиграфически выполненная нотная запись для дирижера, но и рисунки. Их можно увидеть на нотах, которыми пользовались сами музыканты. В паузах, сидя за пюпитрами, многие рисовали.

      На полях можно встретить и портрет Карла Элиасберга, и карикатуры на фашистов. Возможно, после того как оцифруют четыре тетради партитуры «Ленинградской симфонии», возьмутся и за эти раритеты.

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