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    Захарова: Лавров попросил уточнить у Bloomberg, чем он болеет

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    Захарова: Лавров попросил уточнить у Bloomberg, чем он болеет

    Захарова: Лавров попросил уточнить у Bloomberg, чем он болеет

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивлена вопросом агентства Bloomberg о здоровье Сергея Лаврова.

    Захарова рассказала, что агентство Bloomberg, задавая такой вопрос, основывалось на слухах и не собиралось обращаться к самому министру иностранных дел.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «После того, как агентство Bloomberg попросило Кремль уточнить данные о болезни Лаврова, Лавров попросил уточнить у Bloomberg, чем он болеет. Агентство Bloomberg, вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов».

    При этом Захарова заявила в своем Facebook, что на Западе «любая ложь идет в дело для достижения цели».

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Каково? Сильно, да? Урок нам всем, как они работают — любая ложь идет в дело для достижения цели. Какова цель? Хороший вопрос)».

    Отметим, что ранее сегодня на вопрос о здоровье главы МИД РФ ответил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что в Кремле ничего не знают о каких-либо проблемах со здоровьем у Лаврова, добавив, что «все у нас нормально».

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