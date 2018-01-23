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    «Метрострой» пригласил питерских диггеров на экскурсию после их вылазки на «Проспект Славы». Санкт-Петербург, диггеры, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Метрострой» пригласил питерских диггеров на экскурсию после их вылазки на «Проспект Славы»

    «Метрострой» пригласил питерских диггеров на экскурсию после их вылазки на «Проспект Славы»

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    «Метрострой» пригласил питерских диггеров на экскурсию после их вылазки на «Проспект Славы»

    «Метрострой» пригласил питерских диггеров на экскурсию после их вылазки на «Проспект Славы»

    «Метрострой» пригласил питерских диггеров на экскурсию после их вылазки на «Проспект Славы»

      Метростроители ответили на экстремальное видео любителей подземелий, которые «проинспектировали» новую станцию метро Фрунзенского радиуса.

      На записи можно рассмотреть будущий кассовый зал, эскалаторы, рельсы и саму платформу. Как рассказали участники ролика, к этой инспекции они тщательно готовились: облачились в каски и форму работников «Метростроя». Однако сойти за своих им не удалось.

      Один из строителей разоблачил лжеколлег и погнался за ними. Несмотря на то, что диггеры были на станции не первый раз, они не сразу смогли найти выход на поверхность.

      Дмитрий Иванов, диггер: «Предварительную разведку мы не делали. Ранее каждый из нас бывал на этой станции. Она в динамичном процессе строительства. Там всё несколько изменилось, но основные пути и ходы остались прежними».

      В «Метрострое» к инциденту отнеслись иронично. Там рассказали, что даже рады вниманию к объектам компании. Однако предупредили, что подобные незаконные проникновения на стройку могут привести к серьезным травмам. В пресс-службе «Метростроя» диггерам посоветовали заранее записываться на экскурсии. В этом им точно не откажут.

      При этом в кампании отметили, что в отношении самих диггеров никаких мер принимать не будут — это прерогатива полиции. Но чтобы избежать аналогичных случаев, метростроевцы планируют усилить охрану на объектах.

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