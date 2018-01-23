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    В Германии вертолет столкнулся с самолетом, четверо погибших

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    В Германии вертолет столкнулся с самолетом, четверо погибших

    В Германии вертолет столкнулся с самолетом, четверо погибших

    В Германии вертолет столкнулся с самолетом, четверо погибших
  • Фото: Associated Press © 2018, Rene Priebe

    • На западе Германии в воздухе столкнулись легкомоторный самолет и вертолет.

    Авиакатастрофа произошла в федеральной земле Баден-Вюртемберг неподалеку от города Эльванген. По данным Associated Press, после столкновения вертолет загорелся и рухнул на землю. В результате погибли четыре человека, которые находились на борту.

    Как сообщает агентство dpa, вертолет мог принадлежать региональному подразделению спасательных служб немецкого города Филипсбург. Обстоятельства трагедии выясняются.

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