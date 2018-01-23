В Германии вертолет столкнулся с самолетом, четверо погибших

На западе Германии в воздухе столкнулись легкомоторный самолет и вертолет.
Авиакатастрофа произошла в федеральной земле Баден-Вюртемберг неподалеку от города Эльванген. По данным Associated Press, после столкновения вертолет загорелся и рухнул на землю. В результате погибли четыре человека, которые находились на борту.
Как сообщает агентство dpa, вертолет мог принадлежать региональному подразделению спасательных служб немецкого города Филипсбург. Обстоятельства трагедии выясняются.
Как сообщает агентство dpa, вертолет мог принадлежать региональному подразделению спасательных служб немецкого города Филипсбург. Обстоятельства трагедии выясняются.
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