В США умерла модель с культового плаката времен Второй мировой

Как пишет газета The New York Times , Паркер Фрэйли умерла на 97-м году жизни в хосписе города Лонгвью (штат Вашингтон) еще в субботу, но известно об этом стало только сейчас.Культовый плакат Дж. Говарда Миллера с изображением серьезной женщины, показывающей свой бицепс и одетой в синюю рабочую блузу и красную косынку в белый горошек, был создан в 1943 году для компании Westinghouse Electric. До 80-х годов эта агитационная картинка не была широко известна, но позже стала одним из знаковых символов военной эпохи. Этот рисунок также широко использовался в феминизме и других общественно-политических течениях.Ранее ошибочно считалось, что моделью для плаката, также известного как «Клепальщица Рози» (Rosie the Riveter), послужила мичиганская работница Джеральдин Дойл, но позже стало известно, что на самом деле изображение сделано на основе черно-белой фотографии Наоми Паркер Фрэйли. Снимок, датированный мартом 1942 года, изображает женщину за токарным станком на калифорнийской станции авиации ВМС США.