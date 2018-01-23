Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Главу Минлесхоза Оренбуржья уволили из-за ролика с мужским стриптизом. Оренбургская область, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлаву Минлесхоза Оренбуржья уволили из-за ролика с мужским стриптизом

    Главу Минлесхоза Оренбуржья уволили из-за ролика с мужским стриптизом

    5 комментариев

    Главу Минлесхоза Оренбуржья уволили из-за ролика с мужским стриптизом

    Главу Минлесхоза Оренбуржья уволили <nobr>из-за</nobr> ролика с мужским стриптизом

      Чиновники лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области стали героями соцсетей, сняв ролик с мужчинами в платьях, стриптизом и игрой в карты на рабочем месте.

      В юмористическом ролике, который озаглавили «Оренбургский МинЛОХ», рассказывается о «рабочих буднях» чиновников. Сотрудники Минлесхоза распивают спиртное, играют в карты на деньги из мешка, на котором написано «бюджет», переодеваются в платья, танцуют стриптиз, ругаются и демонстрируют различное оружие.

      Опубликованный ролик вызвал немало эмоций у пользователей соцсетей. А в администрации Оренбургской области уже сообщили, что губернатор Юрий Берг принял решение уволить министра Виктора Тонких и троих его заместителей, которые стали героями скандального клипа, передает РИА Новости.

      Между тем «Эхо Москвы» в Оренбурге со ссылкой на источник сообщает, что видео составлено из нескольких роликов, которые еще в 2013 году были сняты к 8 Марта. При этом отмечается, что участие в съемках приняли и чиновники, которые уже не работают в оренбургском Минлесхозе. Так, Артём Никулин сейчас отбывает наказание за злоупотребление должностными полномочиями.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru