Главу Минлесхоза Оренбуржья уволили из-за ролика с мужским стриптизом

Чиновники лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области стали героями соцсетей, сняв ролик с мужчинами в платьях, стриптизом и игрой в карты на рабочем месте.
В юмористическом ролике, который озаглавили «Оренбургский МинЛОХ», рассказывается о «рабочих буднях» чиновников. Сотрудники Минлесхоза распивают спиртное, играют в карты на деньги из мешка, на котором написано «бюджет», переодеваются в платья, танцуют стриптиз, ругаются и демонстрируют различное оружие.
Опубликованный ролик вызвал немало эмоций у пользователей соцсетей. А в администрации Оренбургской области уже сообщили, что губернатор Юрий Берг принял решение уволить министра Виктора Тонких и троих его заместителей, которые стали героями скандального клипа, передает РИА Новости.
Между тем «Эхо Москвы» в Оренбурге со ссылкой на источник сообщает, что видео составлено из нескольких роликов, которые еще в 2013 году были сняты к 8 Марта. При этом отмечается, что участие в съемках приняли и чиновники, которые уже не работают в оренбургском Минлесхозе. Так, Артём Никулин сейчас отбывает наказание за злоупотребление должностными полномочиями.
Опубликованный ролик вызвал немало эмоций у пользователей соцсетей. А в администрации Оренбургской области уже сообщили, что губернатор Юрий Берг принял решение уволить министра Виктора Тонких и троих его заместителей, которые стали героями скандального клипа, передает РИА Новости.
Между тем «Эхо Москвы» в Оренбурге со ссылкой на источник сообщает, что видео составлено из нескольких роликов, которые еще в 2013 году были сняты к 8 Марта. При этом отмечается, что участие в съемках приняли и чиновники, которые уже не работают в оренбургском Минлесхозе. Так, Артём Никулин сейчас отбывает наказание за злоупотребление должностными полномочиями.
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