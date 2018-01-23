Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски

У побережья американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2. Объявлена угроза цунами.
Информации о пострадавших пока нет, но по всему западному побережью США и Канады распространено предупреждение о возможности образования цунами. Первые волны могут достичь острова Кадьяк в 01:45 по местному времени (13:45 по Москве).
Не исключено, что уже через четыре часа «большая волна» может прийти и на Гавайские острова. Угрозу приближения «большой волны» от этого землетрясения оценивают даже в Новой Зеландии, передает «Интерфакс».
Не исключено, что уже через четыре часа «большая волна» может прийти и на Гавайские острова. Угрозу приближения «большой волны» от этого землетрясения оценивают даже в Новой Зеландии, передает «Интерфакс».
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