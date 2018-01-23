Минздрав избавит людей от беготни за справками для подтверждения инвалидности

В Минздраве готовят документ, который значительно облегчит жизнь пациентам. Особенно это касается тяжелобольных. Чтобы подтвердить свою инвалидность, им ежегодно приходится собирать десятки справок, но после вступления в силу нового приказа необходимость бегать по кабинетам из года в год отпадет. Кроме того, у больниц и поликлиник появится единая электронная база для всех пациентов.

Для 77-летней Нины Миляковой из деревни Князево получение инвалидности стало настоящим испытанием. В ее районе бюро медико-социальной экспертизы нет, приходится ехать в Воронеж. Пенсионерка страдает сразу несколькими тяжелыми хроническими заболеваниями, ослепла на один глаз, но инвалидность бессрочную не дают, освидетельствование нужно проходить каждый год.



Нина Милякова, инвалид III группы: «Остальных врачей надо обходить, каждый раз в район ехать. У нас транспорт не ходит, а в таком состоянии 2 километра идти не могу».



В областном бюро таким, как Нина Милякова, объясняют, что к тяжелобольным эксперты готовы приехать сами, нужна лишь отметка врача, что инвалид нуждается в освидетельствовании на дому. За одинокого безработного Юрия Тютина, перенесшего сложную операцию, по инстанциям ходили соседи. Юрий был в отчаянии: от его поселка до Воронежа 100 километров пути, на экспертизу для оформления инвалидности вызвали, а ехать не на чем.



Лидия Кожанова, сопровождающая Юрия Тютина: «Хорошо, соцзащита дала машину. А так денег нет, на чем ехать?»



В очереди пациенты делятся своими проблемами, связанными с ежегодным переосвидетельствованием, и с нетерпением ждут, когда поручения президента будут исполнены, а люди с неизлечимыми заболеваниями смогут сразу получить инвалидность бессрочно.



В Министерстве труда и социального развития РФ сообщают, что важный для миллионов инвалидов проект постановления сейчас на завершающей стадии согласования: людям с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью, генетическими заболеваниями, ампутированными конечностями, синдромом Дауна и рядом других недугов бессрочную инвалидность установят сразу.



Григорий Лекарев, заместитель министра труда и социальной защиты РФ: «И медико-социальная экспертиза будет теперь по перечню заболеваний, а это 23 пункта, принимать такое решение незамедлительно, не гоняя людей за получением дополнительных справок, чтобы подтверждать свое состояние здоровья».



Больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, слепые на один глаз жалуются, что инвалидность с них снимают, хотя их здоровье ухудшается.



Александр Хайрушев, житель г. Богучара: «Группу получил, потом сняли группу, сказали, что идет программа оздоровления нации. А я говорю: сняли группу, а я что — здоровый стал?»



По каждой такой жалобе в главном бюро разбираются индивидуально, говорят, оперативно реагировать на возникшие проблемы помогает недавно созданный общественный совет по делам инвалидов. Учитываются все пожелания, начиная с организации безбарьерной среды и заканчивая помощью в оформлении документов.



Областная экспертиза теперь оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет провести дополнительные медицинские обследования для уточнения диагноза. И главное нововедение, которого ждут и врачи, и эксперты, и пациенты — это электронный документооборот. Выписками из истории болезни медико-социальные бюро и поликлиники будут обмениваться без участия инвалидов.



Ольга Титова, и. о. руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области: «В настоящее время идут технические доработки по защищенным каналам передачи, в ближайшее время, думаю, эта проблема будет решена».



По данным Минтруда, в большинстве регионов объединенная электронная база должна начать работать до конца этого года.



Как передает корреспондент НТВ Ольга Чернова, одна из первоочередных задач — сделать медико-социальную экспертизу доступной в прямом смысле слова — по месту жительства, чтобы избавить инвалидов от изнурительных поездок для освидетельствования в областной центр. В этом году планируют открыть медико-социальное бюро на южной окраине Воронежской области.