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    В Новороссийске на свалке нашли семимесячную девочку

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    В Новороссийске на свалке нашли семимесячную девочку

    В Новороссийске на свалке нашли семимесячную девочку

    Жительница Новороссийска, выбрасывая мусор, нашла на свалке семимесячного младенца.

    Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, 22 января жительница Новороссийска выбрасывала мусор на свалке в садоводческом товариществе Глебовское и услышала детский плач. После чего рядом с одним из контейнеров нашла семимесячного малыша.

    Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. Полицейские опросили очевидцев, один из которых сообщил, что найденная девочка — дочь его соседей. Сейчас полицейские их разыскивают.

    Сама малышка уже доставлена в больницу. Девочке оказали первую медицинскую помощь, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

    Проводится прокурорская проверка.

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