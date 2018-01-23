В Новороссийске на свалке нашли семимесячную девочку

Жительница Новороссийска, выбрасывая мусор, нашла на свалке семимесячного младенца.
Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, 22 января жительница Новороссийска выбрасывала мусор на свалке в садоводческом товариществе Глебовское и услышала детский плач. После чего рядом с одним из контейнеров нашла семимесячного малыша.
Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. Полицейские опросили очевидцев, один из которых сообщил, что найденная девочка — дочь его соседей. Сейчас полицейские их разыскивают.
Сама малышка уже доставлена в больницу. Девочке оказали первую медицинскую помощь, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Проводится прокурорская проверка.
Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы. Полицейские опросили очевидцев, один из которых сообщил, что найденная девочка — дочь его соседей. Сейчас полицейские их разыскивают.
Сама малышка уже доставлена в больницу. Девочке оказали первую медицинскую помощь, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Проводится прокурорская проверка.
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