Появился список отелей с завышенными ценами на период ЧМ-2018

Ростуризм составил список гостиниц, которые особенно задрали цены на период проведения чемпионата мира по футболу.
Как сообщается на сайте Федерального агентства по туризму, на время мирового футбольного первенства на рекордные 5283% поднял цены калининградский отель «Агора». Если обычно размещение обходится гостям в 2400 рублей, в дни матчей же ценник взлетел до 129200 рублей.
В Ростове-на-Дону на 2581% подорожали улучшенные апартаменты в гостинице «Тихие сады», за услуги во время чемпионата там просят 116900 рублей вместо 4360 рублей в обычные дни. Чуть скромнее решили заработать ростовский отель «Памир», поднявший цены на 817% (с 4360 до 40 тысяч рублей), и гостиница «Дон Мажор», размещение в которой с 4360 рублей подорожало до 33 тысяч (+656%).
В Москве гостиница «Петровка, 17» в дни чемпионата взвинтила цену одноместного номера до 34800 рублей, когда обычно это стоило 6970. В Волгограде гостиница «Сталинград» подняла цены на 261% (больше, чем все остальные отели в городе) с 6370 до 16 462 рублей.
В самарской гостинице «Тоника» проживание в дни матчей подорожало с 6310 до 18150 рублей (+187,7%). Краснодарский «Интурист» в период ЧМ-2018 за 50 тысяч рублей в сутки готов разметить гостей в номерах улучшенной категории, которые в другие дни стоят 19870 рублей (+151%).
Игры мирового футбольного первенства пройдут в 11 городах России. Чемпионат начнется 14 июня и завершится 15 июля.
В Ростове-на-Дону на 2581% подорожали улучшенные апартаменты в гостинице «Тихие сады», за услуги во время чемпионата там просят 116900 рублей вместо 4360 рублей в обычные дни. Чуть скромнее решили заработать ростовский отель «Памир», поднявший цены на 817% (с 4360 до 40 тысяч рублей), и гостиница «Дон Мажор», размещение в которой с 4360 рублей подорожало до 33 тысяч (+656%).
В Москве гостиница «Петровка, 17» в дни чемпионата взвинтила цену одноместного номера до 34800 рублей, когда обычно это стоило 6970. В Волгограде гостиница «Сталинград» подняла цены на 261% (больше, чем все остальные отели в городе) с 6370 до 16 462 рублей.
В самарской гостинице «Тоника» проживание в дни матчей подорожало с 6310 до 18150 рублей (+187,7%). Краснодарский «Интурист» в период ЧМ-2018 за 50 тысяч рублей в сутки готов разметить гостей в номерах улучшенной категории, которые в другие дни стоят 19870 рублей (+151%).
Игры мирового футбольного первенства пройдут в 11 городах России. Чемпионат начнется 14 июня и завершится 15 июля.
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