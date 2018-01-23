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    В Канаде поезд врезался в спиртовоз и загорелся, идет эвакуация жилых домов. ДТП, Канада, железные дороги, поезда, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Канаде поезд врезался в спиртовоз и загорелся, идет эвакуация жилых домов

    В Канаде поезд врезался в спиртовоз и загорелся, идет эвакуация жилых домов

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    • Фото: @belleamanda / twitter.com
    В Канаде поезд врезался в спиртовоз и загорелся, идет эвакуация жилых домов

    В Канаде поезд врезался в спиртовоз и загорелся, идет эвакуация жилых домов

    В Канаде поезд врезался в спиртовоз и загорелся, идет эвакуация жилых домов
    • Фото: @belleamanda / twitter.com

      • Экстренные службы Канады стянуты в провинцию Британская Колумбия (Ванкуверская агломерация), где произошло ЧП на железной дороге.

      На переезде в городе Порт-Кокитламе товарный поезд сбил автоцистерну с этиловым спиртом. Как сообщает CBS, столкновение произошло на территории депо транспортной компании CN.

      По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, но спиртовоз и несколько вагонов состава загорелись. Как заявили представители CN, товарный поезд не перевозил токсичных грузов. Проводится эвакуация людей, живущих в домах в радиусе одного километра от места происшествия.

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