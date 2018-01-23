В Канаде поезд врезался в спиртовоз и загорелся, идет эвакуация жилых домов

Экстренные службы Канады стянуты в провинцию Британская Колумбия (Ванкуверская агломерация), где произошло ЧП на железной дороге.
На переезде в городе Порт-Кокитламе товарный поезд сбил автоцистерну с этиловым спиртом. Как сообщает CBS, столкновение произошло на территории депо транспортной компании CN.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, но спиртовоз и несколько вагонов состава загорелись. Как заявили представители CN, товарный поезд не перевозил токсичных грузов. Проводится эвакуация людей, живущих в домах в радиусе одного километра от места происшествия.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, но спиртовоз и несколько вагонов состава загорелись. Как заявили представители CN, товарный поезд не перевозил токсичных грузов. Проводится эвакуация людей, живущих в домах в радиусе одного километра от места происшествия.
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