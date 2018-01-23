Открытие экономического форума в Давосе оказалось под угрозой срыва из-за снегопада

Сегодня в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум, однако начало съезда оказалось под угрозой срыва из-за погоды. На курортный город обрушился сильнейший снегопад. По данным местных властей, за последние дни выпало больше двух метров снега.

Коммунальные службы с очисткой дорог не справляются. Стихия практически парализовала автомобильное сообщение и нарушила движение поездов. Кроме того, в Швейцарских Альпах объявлен самый высокий уровень лавинной опасности. Специалисты планируют на вертолетах обстрелять склоны гор из специальных пушек, но пока винтокрылые машины не могут подняться в воздух из-за плохой погоды.



Ожидается, что на Всемирный экономический форум в Давос приедут 3 тысячи гостей из сотни стран. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович.



В заседаниях также примут участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак и руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров. Глава «Сбербанка» Герман Греф проведет в Давосе традиционный деловой завтрак, на котором обсудит развитие искусственного интеллекта. Сюрпризом этого года должно стать участие в форуме Дональда Трампа.