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    Открытие экономического форума в Давосе оказалось под угрозой срыва из-за снегопада. Швейцария, снег, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОткрытие экономического форума в Давосе оказалось под угрозой срыва из-за снегопада

    Открытие экономического форума в Давосе оказалось под угрозой срыва из-за снегопада

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    Открытие экономического форума в Давосе оказалось под угрозой срыва из-за снегопада

    Открытие экономического форума в Давосе оказалось под угрозой срыва <nobr>из-за</nobr> снегопада

      Сегодня в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум, однако начало съезда оказалось под угрозой срыва из-за погоды. На курортный город обрушился сильнейший снегопад. По данным местных властей, за последние дни выпало больше двух метров снега.

      Коммунальные службы с очисткой дорог не справляются. Стихия практически парализовала автомобильное сообщение и нарушила движение поездов. Кроме того, в Швейцарских Альпах объявлен самый высокий уровень лавинной опасности. Специалисты планируют на вертолетах обстрелять склоны гор из специальных пушек, но пока винтокрылые машины не могут подняться в воздух из-за плохой погоды.

      Ожидается, что на Всемирный экономический форум в Давос приедут 3 тысячи гостей из сотни стран. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович.

      В заседаниях также примут участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак и руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров. Глава «Сбербанка» Герман Греф проведет в Давосе традиционный деловой завтрак, на котором обсудит развитие искусственного интеллекта. Сюрпризом этого года должно стать участие в форуме Дональда Трампа.

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