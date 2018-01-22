В Подмосковье горит мебельный цех на площади 1 тыс. квадратных метров

В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству мебели.
О крупном пожаре в цехе по производству мебели в поселке Юрасово Воскресенского муниципального района «Интерфаксу» сообщили в подмосковном управлении МЧС.
Представитель ГУ МЧС по Московской области: «Возгорание произошло в цехе по производству мебели. Площадь пожара составляет порядка 1 тыс. квадратных метров».
По предварительным данным, пострадавших нет. Источник в региональных службах технического надзора сообщил агентству, что среди основных версий причины пожара — несоблюдение техники безопасности и короткое замыкание.
Представитель ГУ МЧС по Московской области: «Возгорание произошло в цехе по производству мебели. Площадь пожара составляет порядка 1 тыс. квадратных метров».
По предварительным данным, пострадавших нет. Источник в региональных службах технического надзора сообщил агентству, что среди основных версий причины пожара — несоблюдение техники безопасности и короткое замыкание.
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