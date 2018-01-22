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    В Подмосковье горит мебельный цех на площади 1 тыс. квадратных метров

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    • Фото: ГУ МЧС России по Московской области
    В Подмосковье горит мебельный цех на площади 1 тыс. квадратных метров

    В Подмосковье горит мебельный цех на площади 1 тыс. квадратных метров

    В Подмосковье горит мебельный цех на площади 1 тыс. квадратных метров
  • Фото: ГУ МЧС России по Московской области

    • В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству мебели.

    О крупном пожаре в цехе по производству мебели в поселке Юрасово Воскресенского муниципального района «Интерфаксу» сообщили в подмосковном управлении МЧС.

    Представитель ГУ МЧС по Московской области: «Возгорание произошло в цехе по производству мебели. Площадь пожара составляет порядка 1 тыс. квадратных метров».

    По предварительным данным, пострадавших нет. Источник в региональных службах технического надзора сообщил агентству, что среди основных версий причины пожара — несоблюдение техники безопасности и короткое замыкание.

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