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    Facebook запретил Миклухо-Маклаю публиковать фото обнаженных папуасов

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    • Фото: Николай Миклухо-Маклай / vk.com
    Facebook запретил <nobr>Миклухо-Маклаю</nobr> публиковать фото обнаженных папуасов

    Facebook запретил Миклухо-Маклаю публиковать фото обнаженных папуасов

    Facebook запретил <nobr>Миклухо-Маклаю</nobr> публиковать фото обнаженных папуасов
  • Фото: Николай Миклухо-Маклай / vk.com

    • Администраторы соцсети Facebook удалили фото полуобнаженных папуасов со страницы потомка русского антрополога Миклухо-Маклая и запретили ему публиковать подобные материалы.

    Как рассказал ТАСС сам Николай Миклухо-Маклай, он опубликовал на своей странице в соцсети фото-открытку, на которой были изображены жители Папуа-Новой Гвинеи в национальных костюмах. После этого администрация Facebook заблокировали ему вход в аккаунт.

    Николай Миклухо-Маклай: «Мне не дали войти в аккаунт и предупредили, что мои картинки не соответствуют правилам Facebook, пришлось менять пароли и удалять фото-открытку».

    По словам Миклухо-Маклая, он попытался привести аргументы о культурных различиях между европейцами и папуасами, однако представители соцсети учитывать их не стали.

    Николай Миклухо-Маклай: «Я не могу публиковать фото обнаженного тела (женской груди) местных жителей Папуа — Новой Гвинеи в национальных костюмах, это нарушает правила сообщества! Культурологические особенности людей, традиции Facebook не интересует, по крайней мере, после моего подробного ответа сисадмин не разрешил мне публиковать ничего».

    При этом, по его словам, точно такая же открытка в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» не вызвала никаких нареканий со стороны администраторов.

    Николай Миклухо-Маклай — потомок известного российского антрополога Миклухо-Маклая и директор фонда его имени, занимается этнографическими исследованиями.



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