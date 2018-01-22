Amazon открыл первый в мире магазин без очередей и продавцов

Компания Amazon сегодня открыла для широкой публики магазин, в котором нет очередей, охраны и продавцов.

Чтобы покупать в таком магазине, нужно скачать приложение Amazon Go и на входе приложить смартфон к сканеру. Потом просто взять с полок все, что нужно, и выйти.



Умная система благодаря камерам и сенсорам, установленным повсюду, сама определяет, чего и на сколько ты купил. На выходе сумма списывается с твоего счета.



Весь последний год сотрудники Amazon испытывали этот магазин на себе, потому что он находится в офисе компании в Сиэттле. Теперь вход в него открыли для всех. Правда, Amazon не уточняет, всегда ли правильно умный магазин считает покупки и не пытался ли кто-нибудь обмануть его.