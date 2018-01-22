В поддержку Путина собрали более 1,6 млн подписей

Сторонники Владимира Путина собрали для его регистрации в качестве кандидата в президенты больше 1,6 млн подписей.

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Об этом заявили в штабе кандидата, отметив, что сегодня все точки сбора прекратили свою работу. Путину как самовыдвиженцу необходимо предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей. То есть собрано их в пять раз больше.



А в ЦИК сегодня прокомментировали ситуацию с изъятием в Новосибирской области тиража бюллетеня «Правда», агитирующего за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Полицейские задержали газеты в пятницу. В местном избиркоме их проверили и заявили, что агитку изготовили с нарушением закона и распространять ее нельзя.



Сегодня это же подтвердили в ЦИК. Как заявила секретарь комиссии Майя Гришина, печать бюллетеня не была оплачена из избирательного фонда кандидата, как того требует закон.

