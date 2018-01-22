Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    В поддержку Путина собрали более 1, 6 млн подписей. выборы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ поддержку Путина собрали более 1,6 млн подписей

    В поддержку Путина собрали более 1,6 млн подписей

    2 комментария

    В поддержку Путина собрали более 1,6 млн подписей

    В поддержку Путина собрали более 1,6 млн подписей

      Сторонники Владимира Путина собрали для его регистрации в качестве кандидата в президенты больше 1,6 млн подписей.

      Об этом заявили в штабе кандидата, отметив, что сегодня все точки сбора прекратили свою работу. Путину как самовыдвиженцу необходимо предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей. То есть собрано их в пять раз больше.

      А в ЦИК сегодня прокомментировали ситуацию с изъятием в Новосибирской области тиража бюллетеня «Правда», агитирующего за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Полицейские задержали газеты в пятницу. В местном избиркоме их проверили и заявили, что агитку изготовили с нарушением закона и распространять ее нельзя.

      Сегодня это же подтвердили в ЦИК. Как заявила секретарь комиссии Майя Гришина, печать бюллетеня не была оплачена из избирательного фонда кандидата, как того требует закон.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru