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    Росгидромет решил наказать «народного синоптика» из Приморья. Приморье, погода, скандалы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосгидромет решил наказать «народного синоптика» из Приморья

    Росгидромет решил наказать «народного синоптика» из Приморья

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    Росгидромет решил наказать «народного синоптика» из Приморья

    Росгидромет решил наказать «народного синоптика» из Приморья

    Росгидромет решил наказать «народного синоптика» из Приморья

      Росгидромет решил привлечь к ответственности синоптика-любителя из Приморья Руслана Юрковского, чьи прогнозы зачастую пользуются в регионе большей популярностью и авторитетом, чем официальные сводки.

      В Приморье Руслана Юрковского окрестили «народным синоптиком». Еще осенью прошлого года он получил телеграмму от Дальневосточного департамента Росгидромета. Метеоролога-любителя пригласили в Хабаровск для составления протокола об административном правонарушении.

      Юрковского обвинили в том, что он анализирует природные явления, не имея на то лицензии. Дело в итоге дошло до судебного разбирательства, и сегодня Руслан побывал на первом процессе.

      Интернет-пользователи интересуются: почему тучи над Русланом сгустились именно сейчас? Ведь альтернативные метеопрогнозы он публикует уже более двух лет, часто они идут вразрез с официальными сводками. В одном из интервью Руслан вспоминал, как дважды давал предупреждения о разрушительных тайфунах гораздо раньше профессиональных синоптиков. За что, кстати, и получил народное признание и максимальное количество репостов и ссылок на его сайт.

      Что же в итоге смутило представителей Росгидромета — формальное отсутствие у Юрковского лицензии и профильного образования или его резкие слова в адрес государственных предсказателей погоды?

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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