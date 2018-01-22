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    Петербург украшают в честь ленинградского Дня Победы. Великая Отечественная война, Санкт-Петербург, блокада Ленинграда, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург украшают в честь ленинградского Дня Победы

    Петербург украшают в честь ленинградского Дня Победы

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    Петербург украшают в честь ленинградского Дня Победы

    Петербург украшают в честь ленинградского Дня Победы

    Петербург украшают в честь ленинградского Дня Победы

      Центральные улицы начали украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

      Первые растяжки в преддверии 74-й годовщины полного снятия блокады в Петербурге появились накануне. Всего к празднику планируют украсить три проспекта: Невский, Московский и Суворовский. Над этими магистралями к 27 января появятся изображения Петропавловской крепости, разорванного блокадного кольца и надпись «900 дней и ночей».

      Правда, Суворовский проспект пока остался без украшений. Но до окончания работ остается еще два дня. И такие баннеры петербуржцы смогут наблюдать почти до середины февраля. Полная сумма контракта на украшение города в честь Дня воинской славы составила 12 с половиной миллионов рублей.

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