Петербург украшают в честь ленинградского Дня Победы

Центральные улицы начали украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Первые растяжки в преддверии 74-й годовщины полного снятия блокады в Петербурге появились накануне. Всего к празднику планируют украсить три проспекта: Невский, Московский и Суворовский. Над этими магистралями к 27 января появятся изображения Петропавловской крепости, разорванного блокадного кольца и надпись «900 дней и ночей».



Правда, Суворовский проспект пока остался без украшений. Но до окончания работ остается еще два дня. И такие баннеры петербуржцы смогут наблюдать почти до середины февраля. Полная сумма контракта на украшение города в честь Дня воинской славы составила 12 с половиной миллионов рублей.