В Сети обсуждают видео скандального розыгрыша квартиры в Новосибирске

Курьезный случай произошел на розыгрыше квартиры в одном из торговых центров Новосибирска.
Видео розыгрыша призов опубликовал новосибирский паблик «АСТ-54». На кадрах записи видно, как из барабана случайным образом вытаскивается номер телефона победителя. Затем ведущий начинает звонить ему, чтобы сообщить о выигрыше. Однако первые слова, сказанные на том конце провода, стали неожиданностью для всех участников мероприятия.
«Да, Антон, привет!» — так победитель поздоровался с ведущим, хотя они и не должны были знать друг друга. В ответ ведущий постарался выкрутиться и начал говорить о том, что находится сейчас на сцене, однако собеседник перебил его и попросил отправить сообщение. «Не понимаю ничего, ты можешь написать мне SMS?» — спросил он.
После этого участники конкурса заподозрили организаторов в нечестности, видеозапись розыгыша начали бурно обсуждать в Сети. При этом большинство пользователей уверены, что весь розыгрыш — афера, и не стоит верить в подобные акции. Однако есть и те, кто считает произошедшее обычным совпадением — победитель и ведущий просто могли быть знакомы.
Сам ведущий Антон Седов назвал произошедшее «казусом». Он уверяет, что однажды пересекался с победителем по работе и с тех пор между ними не было никаких контактов, сообщает портал 360tv.
«Да, Антон, привет!» — так победитель поздоровался с ведущим, хотя они и не должны были знать друг друга. В ответ ведущий постарался выкрутиться и начал говорить о том, что находится сейчас на сцене, однако собеседник перебил его и попросил отправить сообщение. «Не понимаю ничего, ты можешь написать мне SMS?» — спросил он.
После этого участники конкурса заподозрили организаторов в нечестности, видеозапись розыгыша начали бурно обсуждать в Сети. При этом большинство пользователей уверены, что весь розыгрыш — афера, и не стоит верить в подобные акции. Однако есть и те, кто считает произошедшее обычным совпадением — победитель и ведущий просто могли быть знакомы.
Сам ведущий Антон Седов назвал произошедшее «казусом». Он уверяет, что однажды пересекался с победителем по работе и с тех пор между ними не было никаких контактов, сообщает портал 360tv.
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