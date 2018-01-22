Военные и спасатели выясняют причины мощного пожара в Морском корпусе Петра Великого

Пожарно-технические эксперты выясняют, почему загорелся находившийся на ремонте Военно-морской институт в Петербурге.

В Петербурге выясняют причины субботнего пожара в Военно-морском институте на набережной Лейтенанта Шмидта. Ночью 20 января пламя бушевало на площади около тысячи квадратных метров.



При этом на полную ликвидацию возгорания почти у сотни огнеборцев ушло 12 часов. Основной урон нанесен центральной части института, которая находилась на ремонте. Источник пожара находился на последнем этаже. Там частично обвалилась крыша, пострадали боковые пристройки.



К счастью, в ЧП никто не пострадал, хотя очевидцы и рассказывали о пожарных, получивших незначительные ожоги и отравления. Сейчас в историческом здании корпуса Петра Великого работают пожарно-технические эксперты из испытательной лаборатории и сотрудники Военно-следственного управления.



При таком масштабе огненного бедствия обошлось без жертв и пострадавших. Выгоревшие помещения в последнее время были закрыты на ремонт. Но, как стало известно, сейчас там работы не велись.



Так что даже строителей на огромной площади практически не было. Зато этот факт усложняет расследование причин ЧП. Ведь нарушения техники безопасности при проведении ремонта в таком случае — отнюдь не приоритетная версия.



Пока не завершена и оценка ущерба. В военном ведомстве не сообщают, во сколько обойдется новый ремонт в корпусе, где произошел пожар. Но очевидно, что его бюджет может превзойти смету работ, намечавшихся до ЧП, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.



Непонятно и когда теперь вообще займутся консервацией или оперативным восстановлением кровли. Особенно печально, что столь значительные потери Военно-морской институт понес меньше чем за неделю до своей 317-й годовщины. С таким огоньком праздник отмечать в старейшем морском вузе Петербурга точно никто не захочет.