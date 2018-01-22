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    В Екатеринбурге ветхий барак из-за прорыва трубы превратился в ледяной дворец. Екатеринбург, морозы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Екатеринбурге ветхий барак из-за прорыва трубы превратился в ледяной дворец

    В Екатеринбурге ветхий барак из-за прорыва трубы превратился в ледяной дворец

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    В Екатеринбурге ветхий барак <nobr>из-за</nobr> прорыва трубы превратился в ледяной дворец

    В Екатеринбурге ветхий барак из-за прорыва трубы превратился в ледяной дворец

    В Екатеринбурге ветхий барак <nobr>из-за</nobr> прорыва трубы превратился в ледяной дворец

      Впечатляющие кадры пришли из уральской столицы. Там в ветхом давно расселенном доме прорвало трубу. Вода замерзла, превратив барак фактически в ледяной дворец. По крайней мере, так воспринимают этот объект подростки. Он стал местом паломничества несовершеннолетних.

      Об опасности сообщили профессиональные фотографы, которые смогли запечатлеть необычное явление. Эксперты подтверждают — перекрытия могут рухнуть, однако доступ в здание до сих пор открыт.

      Жильцов аварийной двухэтажки расселили осенью из-за угрозы обрушения, но здание так и не снесли. В каком теперь оно состоянии, представить невозможно — с наступлением морозов произошла коммунальная авария. Позже на ледяной дом обратила внимание семейная пара фотографов. Дмитрий и Анастасия сделали фотографии необычного арт-объекта и разместили их в Сети.

      После этого ледяной дом стал своего рода достопримечательностью и местом паломничества любителей селфи. Но эти же фотографии подняли бурное обсуждение — опасное здание не огорожено, двери не закрыты. И подростки тут появляются чуть ли не каждый день.

      При обсуждении снимков выяснилось, что в этом районе еще три опустевших барака находятся в аварийном состоянии и в легком доступе. Теперь горожане намерены написать заявление в прокуратуру.

      Анастасия Кушкумбаева: «Дети бегают тут, играют днем. Когда на работе, естественно, их не проконтролируешь, могут забежать, а там и полы уже местами в дырках, провалиться можно, и потолки осыпаются. Ночью здесь кто-то постоянно шарится, и не сносят эти дома».

      Специалисты, взглянув на снимки, сделанные уральскими фотографами, подтверждают опасения горожан. Они резюмируют: да, волшебство, конечно, но это пока не началась оттепель. Когда растает снег, ледяной дворец может запросто рухнуть.

      Фотограф и ее супруг уже обратились к коммунальщикам и передали им фотографии, сделанные в бараке. В управляющей компании заверили, что опасная двухэтажка будет снесена уже в этом году. Правда, в каком месяце — не уточнили, сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова.

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