Склочный гинеколог превращал бывших коллег в «проституток» и грозил взорвать метро

Бывший питерский врач, которого задержали за ложные сообщения о терактах, не только вынуждал сотрудников спецслужб в срочном порядке проверять социальные объекты на наличие взрывчатых веществ, но, как выяснилось, действовал от лица своих бывших коллег.

Пока врачи и руководители десятка частных клиник Санкт-Петербурга пытаются восстановить запятнанную репутацию и ломают голову над тем, как вернуть клиентов, их бывший коллега — гинеколог Сергей Афанасьев-Кадомцев — пытается многочисленными ходатайствами добиться освобождения из следственного изолятора. Медика, которого прежде считали просто склочным человек, теперь обвиняют в призывах к терроризму. Адвокат объясняет: подзащитный хотел лишь проучить недругов и якобы не думал, что последствия могут быть такими серьезными.



Афанасьев-Кадомцев никогда не следовал правилу, согласно которому месть — блюдо, которое подают холодным, уверяет его бывший работодатель Андрей Иванов. Он в список «врагов» гинеколога попал, уволив его из-за конфликтов с другими сотрудниками клиники. И буквально сразу же в социальных сетях появились весьма любопытные страницы. На них десятки пользователей обвиняли Иванова в педофилии. Впрочем, установить истинного автора этих постов не составило особого труда.



Аналогичная участь постигла и Сергея Хотяновского. По той же схеме, скрываясь под чужим именем, Афанасьев-Кадомцев выложил в Сеть придуманную биографию своего начальника. Чтобы пост выглядел правдоподобным, врач детально описал несуществующее уголовное прошлое Хотяновского. И так каждый раз: с очередным скандальным увольнением из следующей клиники в Интернете появлялись новые посты. Например, женщин-коллег он выставлял проститутками и размещал их личные номера телефонов на соответствующих сайтах. Теперь из-за выходок Афанасьева-Кадомцева высококлассные медики вынуждены сидеть без работы.



Возможно, все это и сошло бы ему с рук. Но однажды, планируя очередной коварный план, врач явно перестарался. От имени сотрудницы клиники, где когда-то трудился, мужчина заявил, что взорвет станцию питерской подземки. Этот пост привлек внимание сотрудников правоохранительных органов. Сразу же после публикации Афанасьева-Кадомцева вычислили и надели на него наручники.



Сегодня несмотря на все просьбы адвоката отпустить его клиента, в суде приняли другое решение. Посчитали, что подозреваемый в призывах к терроризму и возбуждение ненависти и вражды должен оставаться под стражей.



Подробности — в репортаже.





