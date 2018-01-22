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    Устойчивая конструкция: Крымский мост оснащают защитой от землетрясений. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстойчивая конструкция: Крымский мост оснащают защитой от землетрясений

    Устойчивая конструкция: Крымский мост оснащают защитой от землетрясений

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    Устойчивая конструкция: Крымский мост оснащают защитой от землетрясений

    Устойчивая конструкция: Крымский мост оснащают защитой от землетрясений

    Устойчивая конструкция: Крымский мост оснащают защитой от землетрясений

      Строители Крымского моста приступили к установке антисейсмических устройств под пролеты конструкций Их разместили под автодорожной частью переправы, которую планируют сдать в декабре текущего года.

      Всего будет установлено более 700 устройств, которые позволят Крымскому мосту выдержать 9-балльное землетрясение. Так называемые шок-трансмиттеры равномерно распределяют колебания во время сейсмической нагрузки, тем самым защищая пролеты от разрушения.

      Подобные антисейсмические технологии активно используются в современном российском мостостроении. Ее применяли в том числе при установке вантового моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке и мостов в Сочи, возведенных к Олимпиаде.
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