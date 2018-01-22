Семья из четырех человек погибла от отравления в Волгоградской области

В Жирновском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели четырех человек.
Тела 57-летней женщины, ее 56-летнего супруга, 30-летнего сына и 14-летней дочери были обнаружены в одном из домов в селе Верхняя Добринка. По предварительным данным, они насмерть отравились угарным газом.
Как сообщает «Интерфакс», тревогу забили соседи, которые почувствовали ядовитый запах и не смогли достучаться до проживавшей за стенкой семьи. В результате соседи вызвали фельдшера, который и обнаружил тела погибших.
Отметим, что ранее сегодня стало известно о гибели детей из приемной семьи в Омской области. Жертвами пожара в частном доме стали пятеро девочек и мальчиков.
Как сообщает «Интерфакс», тревогу забили соседи, которые почувствовали ядовитый запах и не смогли достучаться до проживавшей за стенкой семьи. В результате соседи вызвали фельдшера, который и обнаружил тела погибших.
Отметим, что ранее сегодня стало известно о гибели детей из приемной семьи в Омской области. Жертвами пожара в частном доме стали пятеро девочек и мальчиков.
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