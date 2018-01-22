Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30

Россия готова поставить армии Мьянмы шесть истребителей Су-30 , сообщили в Минобороны РФ.

Соответствующая договоренность, по словам замглавы военного ведомства генерал-лейтенанта Александра Фомина, была достигнута в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.



Фомин добавил, что российские вооружения хорошо зарекомендовали себя на службе в ВС Мьянмы. Среди поставленных Россией — вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы «Печора-2», другая техника. Су-30 же, по словам Фомина, станет «основным боевым истребителем для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз».



Замминистра также сообщил, что сейчас в российских военных вузах учатся более 600 мьянманских военнослужащих. Это тоже служит укреплению безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, заключил он.



Ранее, 20–22 января, Шойгу посетил Мьянму с официальным визитом. По итогам было подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы. Кроме того, российский министр провел переговоры с главнокомандующим ВС Мьянмы.



Су-30 — российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. Предназначен для управления групповыми боевыми действиями истребителей Су-27, прикрытия наземных войск и объектов, уничтожения десантов в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных или надводных целей. Самолет может нести ракеты «воздух-воздух», ракеты и бомбы «воздух-земля», а также оснащен встроенной пушечной установкой калибра 30 мм