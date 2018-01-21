Два человека погибли при столкновении пяти автомобилей на трассе под Казанью

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Татарстане.
Пять легковых автомобилей столкнулись на трассе недалеко от Казани. Жертвами ДТП стали два человека, еще три человека получили травмы, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Татарстану: «21 января 2018 года на 23 километре автодороги Казань-Малмыж на территории Высокогорского района столкнулись пять легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля LADA Priora, двигавшийся со стороны Казани, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилями Nissan Qashqai и ВАЗ-2114, после чего на LADA Priora совершают наезд автомобили Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, которые двигались по встречному направлению».
Погибли водитель и пассажир LADA Priora, уточнили в ведомстве. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.
Пресс-служба ГУ МВД по Татарстану: «21 января 2018 года на 23 километре автодороги Казань-Малмыж на территории Высокогорского района столкнулись пять легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля LADA Priora, двигавшийся со стороны Казани, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилями Nissan Qashqai и ВАЗ-2114, после чего на LADA Priora совершают наезд автомобили Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, которые двигались по встречному направлению».
Погибли водитель и пассажир LADA Priora, уточнили в ведомстве. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.
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