Лавров потребовал уважать «красные линии» России

Сергей Лавров заявил, что самостоятельная линия РФ в международных делах не подлежит изменению под влиянием извне.
Глава МИД РФ подчеркнул, что санкции против России вводятся абсолютно безосновательно, а «честную, открытую и конструктивную российскую политику» никакие ограничительные меры изменить не могут. Однако Россию продолжают пытаться «всячески наказывать».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Эта заряженность на русофобию действительно беспрецедентна. Такого не было во времена холодной войны. Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону».
Глава МИД РФ отметил, что в Москве не ищут никакой конфронтации, однако и Западу нельзя забывать, что у России есть свои «красные линии», которые необходимо уважать.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «У России есть интересы, и об этом люди должны помнить. У России есть „красные линии“. Я считаю, что серьезные политики на Западе понимают, что эти „красные линии“ необходимо уважать, так же как их уважали во время холодной войны».
Одной из таких «красных линий» Лавров назвал границу Российской Федерации. При этом министр подчеркнул, что Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников, которые «подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине».
Также глава МИД РФ в интервью «Коммерсанту» заявил, что «красная линия» была перейдена по приказу Михаила Саакашвили в момент начала нападения на Южную Осетию в августе 2008-го, и обвинил Запад в «предательстве международного права», подчеркнув, что соглашение, подписанное во времена Майдана министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза совместно с Виктором Януковичем, «было просто растоптано».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Эта заряженность на русофобию действительно беспрецедентна. Такого не было во времена холодной войны. Там были какие-то правила, взаимные приличия. Сейчас все приличия отброшены в сторону».
Глава МИД РФ отметил, что в Москве не ищут никакой конфронтации, однако и Западу нельзя забывать, что у России есть свои «красные линии», которые необходимо уважать.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «У России есть интересы, и об этом люди должны помнить. У России есть „красные линии“. Я считаю, что серьезные политики на Западе понимают, что эти „красные линии“ необходимо уважать, так же как их уважали во время холодной войны».
Одной из таких «красных линий» Лавров назвал границу Российской Федерации. При этом министр подчеркнул, что Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников, которые «подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине».
Также глава МИД РФ в интервью «Коммерсанту» заявил, что «красная линия» была перейдена по приказу Михаила Саакашвили в момент начала нападения на Южную Осетию в августе 2008-го, и обвинил Запад в «предательстве международного права», подчеркнув, что соглашение, подписанное во времена Майдана министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза совместно с Виктором Януковичем, «было просто растоптано».
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