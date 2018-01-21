Жительница Татарстана спасла двух детей из горящего дома

В Лениногорске (Татарстан) женщина и два ребенка госпитализированы после пожара.
ЧП в двухэтажном доме случилось в ночь на 21 января. Еще до приезда пожарных мать спасла двух мальчиков 2016 и 2017 годов рождения. После этого самой женщине понадобилась помощь. Женщина и дети доставлены в больницу с отравлением продуктами горения.
Всего же пожарные через окна второго этажа спасли из горящего дома 10 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, передает ТАСС.
Всего же пожарные через окна второго этажа спасли из горящего дома 10 человек.
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, передает ТАСС.
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