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    Жительница Татарстана спасла двух детей из горящего дома

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    • Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану / vk.com
    Жительница Татарстана спасла двух детей из горящего дома

    Жительница Татарстана спасла двух детей из горящего дома

    Жительница Татарстана спасла двух детей из горящего дома
  • Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану / vk.com

    • В Лениногорске (Татарстан) женщина и два ребенка госпитализированы после пожара.

    ЧП в двухэтажном доме случилось в ночь на 21 января. Еще до приезда пожарных мать спасла двух мальчиков 2016 и 2017 годов рождения. После этого самой женщине понадобилась помощь. Женщина и дети доставлены в больницу с отравлением продуктами горения.

    Всего же пожарные через окна второго этажа спасли из горящего дома 10 человек.

    По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования, передает ТАСС.

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