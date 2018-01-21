«Я не попугай, чтобы повторять»: вопрос о Крыме разозлил украинского боксера Усика

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик на
пресс-конференции резко отреагировал на вопрос украинских репортеров о принадлежности Крыма.
Видеозапись с пресс-конференции опубликовал YouTube-канале «Апостроф». В разговоре с прессой Усик признался, что периодически ездит в Симферополь, который является его родным городом.
Александр Усик, чемпион мира по боксу версии Всемирной боксерской организации: «У меня там близкие. Там родился, там крестился. Не забывай свои корни. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал».
Боксер резко отреагировал на вопрос украинских журналистов о принадлежности Крыма, но ушел от прямого ответа, заявив, что он «не попугай, чтобы повторять по сто раз, что, где, когда».
Александр Усик: «Вы можете поехать туда без необходимости преодолевать границу? Вы можете полететь на самолете туда? Скажите мне, пожалуйста, вот ваша цель провоцировать меня и говорить вот такие глупости мне, чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: ах ты, пес, предатель! Я кого предал из вас? Что вы мне собачьи такие вопросы задаете?»
Усик напомнил собравшимся на пресс-конференции, что с успехом представляет Украину во всем мире.
Александр Усик: «Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский — вот мой ответ вам, провокаторы».
После государственного переворота на Украине весной 2014 года состоялся референдум в Крыму, по результатам которого полуостров стал российским. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва же неоднократно подчеркивала, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией, а президент Владимир Путин ранее заявлял, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».
Александр Усик, чемпион мира по боксу версии Всемирной боксерской организации: «У меня там близкие. Там родился, там крестился. Не забывай свои корни. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал».
Боксер резко отреагировал на вопрос украинских журналистов о принадлежности Крыма, но ушел от прямого ответа, заявив, что он «не попугай, чтобы повторять по сто раз, что, где, когда».
Александр Усик: «Вы можете поехать туда без необходимости преодолевать границу? Вы можете полететь на самолете туда? Скажите мне, пожалуйста, вот ваша цель провоцировать меня и говорить вот такие глупости мне, чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: ах ты, пес, предатель! Я кого предал из вас? Что вы мне собачьи такие вопросы задаете?»
Усик напомнил собравшимся на пресс-конференции, что с успехом представляет Украину во всем мире.
Александр Усик: «Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский — вот мой ответ вам, провокаторы».
После государственного переворота на Украине весной 2014 года состоялся референдум в Крыму, по результатам которого полуостров стал российским. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва же неоднократно подчеркивала, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией, а президент Владимир Путин ранее заявлял, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».
Комментарии