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    Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной России

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной России

    Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной России

    Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной России
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Защитник Константин Рауш перешел из немецкого «Кёльна» в московское «Динамо».

    О трансфере сообщили в пресс-службе «Динамо». Подробности соглашения с 27-летним футболистом не разглашаются, однако, по данным СМИ, «Динамо» заплатило «Кёльну» за Рауша 1,5 млн евро.

    Евгений Муравьёв, генеральный директор ФК «Динамо»: «Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а „Динамо“ заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. Надеюсь — и мы, и Рауш сделали правильный выбор».

    Константин Рауш родился в Томской области, однако еще в детстве переехал в Германию. Там он и сделал первые шаги в футболе. Ранее защитник выступал за «Штуттгарт», «Дармштадт» и «Кёльн». В составе сборной России Рауш дебютировал в октябре 2017 года. За национальную команду спортсмен провел четыре игры.

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