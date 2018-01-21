Московское «Динамо» усилилось футболистом сборной России

Защитник Константин Рауш перешел из немецкого «Кёльна» в московское «Динамо».
О трансфере сообщили в пресс-службе «Динамо». Подробности соглашения с 27-летним футболистом не разглашаются, однако, по данным СМИ, «Динамо» заплатило «Кёльну» за Рауша 1,5 млн евро.
Евгений Муравьёв, генеральный директор ФК «Динамо»: «Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а „Динамо“ заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. Надеюсь — и мы, и Рауш сделали правильный выбор».
Константин Рауш родился в Томской области, однако еще в детстве переехал в Германию. Там он и сделал первые шаги в футболе. Ранее защитник выступал за «Штуттгарт», «Дармштадт» и «Кёльн». В составе сборной России Рауш дебютировал в октябре 2017 года. За национальную команду спортсмен провел четыре игры.
Евгений Муравьёв, генеральный директор ФК «Динамо»: «Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а „Динамо“ заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. Надеюсь — и мы, и Рауш сделали правильный выбор».
Константин Рауш родился в Томской области, однако еще в детстве переехал в Германию. Там он и сделал первые шаги в футболе. Ранее защитник выступал за «Штуттгарт», «Дармштадт» и «Кёльн». В составе сборной России Рауш дебютировал в октябре 2017 года. За национальную команду спортсмен провел четыре игры.
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