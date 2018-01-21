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    Порноактриса пожаловалась на неприличные письма от 12-летних мальчиков

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    • Фото: nikita_bellucci / instagram.com
    Порноактриса пожаловалась на неприличные письма от <nobr>12-летних</nobr> мальчиков

    Порноактриса пожаловалась на неприличные письма от 12-летних мальчиков

    Порноактриса пожаловалась на неприличные письма от <nobr>12-летних</nobr> мальчиков
  • Фото: nikita_bellucci / instagram.com

    • Порноактриса из Франции рассказала об ужасающе неприличных письмах, которые она получает от детей 12–13 лет.

    Устав от обилия сообщений от несовершеннолетних, 28-летняя Никита Беллуччи решила опубликовать некоторые из них на своей странице в Twitter. Автор одного из таких посланий пишет, что ему уже 13 лет, и в весьма смелых выражениях, хоть и добавляя «пожалуйста», просит порноактрису заняться с ним сексом. В ответ Никита Беллуччи советует ребенку пойти заняться уроками и грозит пожаловаться его родителям, если он напишет ей еще что-то подобное.

    Возмущенная Никита считает, что виновником в этой ситуации является не она и ее коллеги, а именно родители, которые, по словам актрисы, не уделяют должного внимания сексуальному просвещению детей и не оберегают их от интернет-порнографии, сообщает Daily Mail.

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