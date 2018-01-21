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    Певицу Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Испании

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    • Фото: Reuters © 2018, Ruben Sprich
    Певицу Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Испании

    Певицу Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Испании

    Певицу Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Испании
  • Фото: Reuters © 2018, Ruben Sprich

    • Колумбийская певица Шакира попала в поле зрения испанской налоговой службы. Женщину подозревают в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 годы.

    По данным издания La Razon, в это время певица жила в Испании с футболистом испанского клуба «Барселона» Жераром Пике. При этом она не являлась налоговым резидентом страны и не платила налоги со всех своих доходов. Хотя, по испанским законам, должна была платить, причем с дохода, полученного как в Испании, так и за ее пределами.

    Отмечается, что за подобные налоговые махинации в Испании можно не только получить крупный штраф, но и сесть в тюрьму на срок до двух лет.

    Что именно грозит Шакире, пока не известно. Однако налоговая служба уже обратилась в прокуратуру для организации проверки.

    40-летняя Шакира считается наиболее успешной латиноамериканской артисток, добившейся успеха на испаноязычном и англоязычном музыкальных рынках. Она получила пять МTV Video Music Awards, две премии «Грэмми», семь Billboard Music Awards и звезду на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе. В мире продано более 70 млн альбомов с ее записями.

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