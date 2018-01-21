В Москве аэроэкспресс насмерть сбил человека

На севере Москвы мужчина, перебегавший железнодорожные пути, погиб под колесами аэроэкспресса, следовавшего в московский аэропорт Шереметьево.
Всё произошло на перегоне Бутырская — Бескудниково Савеловского направления железной дороги. По данным столичного СУ на транспорте СКР, мужчина, которому на вид можно дать 48 лет, был сбит аэроэкспрессом, когда перебегал пути в неположенном месте.
Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. Начата доследственная проверка.
Сейчас следователи устанавливают личность погибшего. Начата доследственная проверка.
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